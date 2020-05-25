Учасники акції на Банковій рушили до Печерського суду

Учасники акції під стінами Офісу Президента України на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета вирушили до Печерського суду міста Києва.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вирушаємо під Печерський суд, підтримаємо прямо зараз захисників", - оголосили організатори.

За їх словами, наразі Печерський суд міста Києва розглядає клопотання із продовження запобіжного заходу для однієї із фігуранток справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь.

Акція на підтримку Юлії Кузьменко під Печерським судом/Фото: Геннадій Мнченко, Укрінформ

Раніше учасники заходу провели акцію протесту під стінами Офісу Президента України. Активісти також запалили кількадесят фаєрів під заклики "Свободу політв'язням" і "Де справедливість?".

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня Печерський суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одного з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (“Riffmaster”) на 60 діб.

Трохи згодом стало відомо, що Печерський суд міста Києва також відхилив відвід судді Віталія Писанця від адвоката підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Тараса Безпалого. Адвокат також повідомив, що запобіжний захід Кузьменко обиратимуть цього ж дня, 25 травня, о 21:30.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

21 травня юрист Леонід Маслов заявив, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко. Згодом ЗМІ повідомили, що підозру змінили і Дугарь.

22 травня інший адвокат Дугарь, Микола Ореховський, поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета завершено.

Також 22 травня адвокат захисник Денис Ломанов повідомив, що захисту Яни Дугарь вручили клопотання про зміну їй запобіжного заходу на заставу у розмірі 168 тисяч гривень.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві, в результаті вибуху автомобіля о 7:45 ранку на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Основними версіями щодо причини злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та участь російських спецслужб.