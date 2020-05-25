СБУ викрила масштабний продаж біодобавок, які нібито захищають від коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито посилюють захисні можливості організму від коронавірусу. Фактично комерсанти наживалися на страхах людей, вводячи їх в оману. Організувала продаж група компаній, яка спеціалізується на продажі біологічно-активних добавок», - йдеться у повідомленні.
СБУ викрила масштабну систему продажу біодобавок//Фото: прес-центр СБУ
Під час обшуків в офісних приміщеннях, кол-центрах і місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи та інструкції, які підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено понад 1,1 мільйона доларів США.
Співробітники Служби спільно з Головним Управлінням ДФС у Києві також встановили, що через продаж добавок та іншої продукції ділки ухилялися від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах.
Своїми діями вони завдали збитки державному бюджету на суму понад 80 мільйонів гривень.
Тривають слідчі дії.