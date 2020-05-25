СБУ викрила масштабний продаж біодобавок, які нібито захищають від коронавірусу

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабний продаж несертифікованих біодобавок через інтернет та розгалужену мережу кол-центрів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито посилюють захисні можливості організму від коронавірусу. Фактично комерсанти наживалися на страхах людей, вводячи їх в оману. Організувала продаж група компаній, яка спеціалізується на продажі біологічно-активних добавок», - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила масштабну систему продажу біодобавок//Фото: прес-центр СБУ

Під час обшуків в офісних приміщеннях, кол-центрах і місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи та інструкції, які підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено понад 1,1 мільйона доларів США.

Співробітники Служби спільно з Головним Управлінням ДФС у Києві також встановили, що через продаж добавок та іншої продукції ділки ухилялися від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах.

Своїми діями вони завдали збитки державному бюджету на суму понад 80 мільйонів гривень.

Тривають слідчі дії.