У Києві викрили злочинну групу, серед учасників якої був співробітник СБУ.

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

«За процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України припинено незаконну діяльність злочинної групи, серед учасників якої - співробітник СБУ», - йдеться у повідомленні.

Комплексом гласних та негласних слідчих (розшукових) дій установлено та задокументовано, що з березня по травень 2020 року учасники групи займалися систематичним виготовленням та реалізацію речовин, які відповідно до висновків експертів є наркотичними засобами. Реалізація психотропної речовини здійснювалася шляхом закладки пакетиків для покупців, котрі замовляли її через Telegram, пересилкою «Новою поштою» тощо.

Загалом установлені слідством особи щомісячно виробляли по 5 кг амфетаміну, який у подальшому збували.

22 травня затримано старшого сержанта, працівника 2 відділу Управління оперативного чергування та охорони Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, який за посередництва громадянина України придбав 100 гр психотропної речовини, що виявлена серед власних речей правоохоронця, а також його спільників. Фігурантів затримано військовою прокуратурою Київського гарнізону.

За результатами одночасно проведених 20 обшуків за місцями проживання учасників групи, а також інших приміщень, які перебувають у їх користуванні, виявлено 4 нарколабораторії, вилучено прекурсори, сипучі та рідкі речовини, ваги, пакети для фасування, пакетики з розфасованою речовиною, пристрої для виготовлення і заготівлі наркотичних речовин.

У Києві викрили злочинну групу, серед учасників якої був співробітник СБУ

23 травня співробітнику СБУ та трьом його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 ККУ.

Відповідно до ч. 3 ст. 307 ККУ, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно, групою осіб, в особливо великих розмірах, - карається позбавленням волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.