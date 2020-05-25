Суд сьогодні розгляне продовження арешту Кузьменко та Антоненку – активісти

У Печерському райсуді Києва на 14:00 призначено судове засідання щодо розгляду клопотання про продовження тримання під вартою підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті Free Dr Kuzmenko.

«Годину тому адвокату Юлії Кузьменко повідомили про те, що сьогодні на 14:00 призначили судове засідання у Печерському районному суді м.Києва (Володимирська, 15) для розгляду клопотання про продовження тримання Юлії Кузьменко під вартою. Клопотання Юлії вручили нашвидкуруч у п’ятницю», - повідомили активісти.

Зі свого боку, у Facebook-спільноті Free Riff повідомили, що у тому ж суді у понеділок о 15:00 відбудеться судове засідання з розгляду клопотання сторони обвинувачення про продовження тримання під вартою Антоненка.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

21 травня юрист Леонід Маслов заявив, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко. Згодом ЗМІ повідомили, що підозру змінили і Дугарь.

22 травня інший адвокат Дугарь, Микола Ореховський, поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета завершено.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.