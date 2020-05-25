В МЗС повідомили, скільки українців наразі хворіють на COVID-19 за кордоном

Станом на 24 травня у світі від коронавірусу лікуються 147 українців в 13 країнах.

Про це повідомляє вітчизняне МЗС.

Відтак найбільше хворих на коронавірус наших співвітчизників нині знаходяться в Італії - 121 особа. Ще 7 у Чехії, по 3 особи в Австрії, Білорусі та Росії, по 2 - у Швеції та США, та по одному українцю у Молдові, Ірландії, Німеччині, Уругваї, Таїланді та на Мальті.

На жаль, відомо і про 9 померлих українців: четверо громадян України від коронавірусу померли в Італії, двоє – у Британії, по одному – у Франції та США. Про дев'ятого померлого наразі інформації немає.

У МЗС додають, що 18 938 громадянина України звернулися до українських консульств і посольств по допомогу через ситуацію з коронавірусом.

Фото: АА