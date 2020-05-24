Степанов: Понад 70% смертей від коронавірусу в Україні припадає на людей віком 60+

Понад 70% летальних випадків від COVID-19 в Україні припадає на людей віком понад 60 років.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в неділю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується наших громадян, яким більше 60 років, то це люди, які перш за все входять в групу ризику... Якщо подивитися на нашу сумну статистику щодо летальних випадків, то більше 70% всіх летальних випадків - це саме люди старші за 60 років", - сказав Степанов.

Він додав, що в МОЗ рекомендують і наголошують на тому, що людям віком 60 і більше років потрібно максимально знаходитись в самоізоляції.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19. За добу - 406 нових випадків.Загалом в Україні зареєстровано 617 смертей від COVID-19. Одужали 7099 пацієнтів.

Кабінет міністрів запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.