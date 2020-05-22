Суддю Запорожана тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя

На підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя суддю П’ятого апеляційного адміністративного суду Дмитра Запорожана тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.

Як зазначається в повідомленні ВРП, рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя на засіданні в п’ятницю, 22 травня 2020 року.

«Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 22 травня 2020 року, суддю П’ятого апеляційного адміністративного суду Запорожана Дмитра Валерійовича відсторонено від здійснення правосуддя», - ідеться в повідомленні.

У ВРП пояснюють, що у разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення ВРП окремого рішення.

При цьому строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення ВРП рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Дисциплінарна справа стосовно судді Запорожана відкрита 15 листопада 2019 року за скаргою Романа Маселка.

Як повідомлялося, суддя Запорожан став учасником інциденту в Одесі, який набув розголосу. Керований суддею Запорожаном автомобіль Mercedes ML250 ударив автівку, припарковану в дворі будинку №22 по вулиці Французький бульвар, після чого суддя на своєму автомобілі покинув місце пригоди.

Патрульні поліцейські зупинили автівку, за кермом якої перебував суддя Запорожан, про що свідчить оприлюднений 13 серпня відеозапис активістів ВО "Автомайдан" у Facebook. Коли поліцейські намагались вручити судді повістку про виклик до слідчого, той не лише нецензурно облаяв правоохоронців, а й заявив, що він для них "цар і бог".

Фото: facebook/Roman Maselko