Голова РСУ вимагає запис, на якому суддя Запорожан називає себе "царем і богом"

"Голова Ради суддів України Богдан Моніч обурений зухвалою поведінкою судді П'ятого апеляційного адміністративного суду Дмитра Запорожана (син ексректора медуніверситету Валерія Запорожана - ред.) під час спілкування з патрульними поліцейськими. Обурення пов'язане з відео, яке оприлюднили у ЗМІ та соціальних мережах громадські активісти", йдеться у повідомленні.

"Ми зараз не досліджуємо матеріали конкретної справи, яка перебуває на розгляді суду. Однак обставини, за яких відбулося спілкування судді з поліцейськими, а це: неприхована зверхність, зарозумілість, їх приниження, як осіб, які знаходяться при виконанні службових обов'язків і як людей, - свідчать про значні проблеми у морально-етичних цінностях цієї людини, яка має високий статус судді і наділена правом на виконання функцій держави", прокоментував відеозапис голова Ради суддів України.

Моніч також зазначив, що з метою подальшого реагування Ради суддів України на таку поведінку судді, він звернеться до правоохоронних органів з проханням надати повний відеозапис з місця події. Крім того, голова Ради суддів вирішив запропонувати обговорити поведінку судді на зборах суддів П'ятого апеляційного адміністративного суду.

Як повідомлялося, інцидент, який набув розголосу, стався в Одесі на грунті ДТП. Керований суддею Запорожаном автомобіль Mercedes ML250, що відсутній у його декларації, ударив автівку, припарковану в дворі будинку №22 по вулиці Французькому бульварі, після чого суддя на своєму автомобілі покинув місце пригоди. І на виклики до слідчого, який розслідує обставини ДТП, не з'являєтеся.

Патрульні поліцейські зупинили автівку, за кермом якої перебував суддя Запорожан, про що свідчить оприлюднений 13 серпня відеозапис активістів ВО "Автомайдан" у Facebook. Коли поліцейські намагались вручити судді повістку про виклик до слідчого, той не лише нецензурно облаяв правоохоронців, а й заявив, що він для них "цар і бог".