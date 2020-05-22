Суд відкрив провадження за позовом партії Шарія до НАЗК

Окружний адмінсуд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом політичної партії Шарія до НАЗК. Партія хоче домогтися стягнення з держбюджету 3,2 млн грн на фінансування своєї діяльності.

Про це інформує пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом політичної партії Шарія до Національного агентства з питань запобігання корупції. Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання за наявними матеріалами", - ідеться у повідомленні.

У суді нагадали, що позивач просить суд стягнути з державного бюджету України через НАЗК кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь партії Шарія в розмірі понад 3,2 млн грн.

Також позивач просить визнати протиправною бездіяльність НАЗК, яка, на думку позивача, полягає в нездійсненні розподілу коштів державного фінансування статутної діяльності політичних партій за минулий рік на користь вказаної партії.

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Як повідомлялося, раніше законодавство передбачало держфінансування партій, які на виборах набрали більше 2% голосів. Партія Шарія на виборах до Ради у 2019 році набрала 2,23%.

Однак згодом Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою скасувати держфінансування партій, які не подолали на виборах 5-відсотковий бар'єр, і парламент підтримав цю ініціативу.