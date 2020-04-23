Поліція припинила розшук Шарія за рішенням суду

Нацполіція припинила розшук блогера Анатолія Шарія у рамках розслідування кримінальної справи відносно нього за рішенням суду.

Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба відомства.

"Рішення про зняття з розшуку Анатолія Шарія прийняв суд. Ухвала Солом’янського суду міста Києва про припинення розшуку Анатолія Шарія надійшла до Солом’янського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на основі судового рішення співробітники поліції припинили розшук Шарія, а інформація про нього була знята із сайту Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомлялося, поліція розслідувала відносно Шарія кримінальну справу за ст. 383, ч. 2 ККУ (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).