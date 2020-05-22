Усі області знайшли можливості для виплат надбавки медикам - ОП

Усі області вже знайшли можливості для виплат надбавки медикам, які борються з коронавірусом, Національна служба здоров’я завершує підписання договорів щодо виплат за квітень.

Про це Президенту Володимиру Зеленському повідомили на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, інформує пресслужба глави держави.

"Главі держави також доповіли, що всі області знайшли можливості для виплати надбавок до зарплат лікарям, які безпосередньо боролися з COVID-19", - ідеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що Національна служба здоров’я завершує підписання договорів щодо виплат за квітень. За даними ОП, екстрена медична допомога підписала 100% договорів, мобільні бригади лікарів – 75%, стаціонарна медична допомога, яка допомагає хворим на COVID-19, – 84%, стаціонарна медична допомога, яка допомагає хворим на ГРВІ, – 85%.

В ОП поінформували, що укладання договорів продовжиться попри вихідні.