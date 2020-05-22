З "короля контрабанди" Альперіна зняли електронний браслет - Центр протидії корупції

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак ухвалив рішення зняти електронний браслет і всі зобов'язання з одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює у створенні корупційної схеми на митниці.

Про це повідомляє Центр протидії корупції на своїй сторінці в Facebook.

"Маємо зраду. З "короля контрабанди" Вадима Альперіна зняли електронний браслет. Як було раніше? Альперін сплатив заставу у 76 млн грн, носив електронний браслет, не міг спілкуватися з іншими фігурантами. Але суддя Сергій Мойсак вирішив полегшити йому життя. Він скасував фігуранту усі обов’язки, зокрема й носіння електронного браслета", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Центрі протидії корупції, відтепер "Альперіна "тримає" лише застава. "Хоча який сенс у заставі, якщо Альперін зможе відкрито спілкуватися зі співучасниками і тиснути на свідків, фальсифікувати докази і їздити відпочивати за кордон. І навіть не повертатися звідти?", - зауважили в ЦПК.

Також експерти ЦПК констатували, що "це не перше дивне рішення судді Мойсака. Раніше він призначив заставу у смішні 5 млн грн для мультимільйонера Максима Микитася. Потім відмовився стягувати заставу з Альперіна за приховування паспорта Ізраїлю (згодом апеляція все-таки стягнула 35 млн грн). Просто немає слів".

Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада 2019 року співробітники НАБУ і САП затримали й оголосили підозру в справі про махінації з розмитненням товарів десяти особам, в тому числі семи чиновникам ДФС і митниці.

Водночас Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що під час спецоперації з виявлення корупціонерів від правоохоронців втік контрабандист Альперін, і закликав допомогти у його затриманні.

НАБУ затримало Альперіна 27 листопада, коли він добровільно з'явився на допит у САП. Згодом йому оголосили підозру. Слідство вважає бізнесмена керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

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Вищий антикорупційний суд 29 листопада обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави. На початку грудня Альперін вийшов із СІЗО під заставу.

24 січня суд продовжив до 23 березня запобіжний захід Альперіну.

16 квітня Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляцію САП та стягнула з Альперіна в дохід держави частину застави у розмірі 35 млн грн, що є половиною застави, яка була ним внесена - 70 млн грн. Суд також встановив, що Альперін порушив покладені на нього обов'язки як підозрюваного. Зокрема, він не здав свій паспорт громадянина Ізраїлю.