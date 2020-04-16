ВАКС стягнув на користь держави 35 мільйонів із застави Альперіна

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула в дохід держави 35 млн грн із застави, яка була внесена одеським бізнесменом Вадимом Альперіним.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків.

"Апеляційна палата ВАКС сьогодні частково задовольнила апеляцію САП та стягнула з Альперіна в дохід держави частину застави у розмірі 35 млн грн, що є половиною застави, яка була ним внесена - 70 млн грн", - сказав він.

За словами Симківа, суд встановив, що Альперін порушив покладені на нього обов'язки як підозрюваного. Зокрема, він не здав свій паспорт громадянина Ізраїлю.

Крім того, суд збільшив до 76 млн грн розмір застави, який має внести Альперін протягом п'яти робочих дні.

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"Відповідно, Альперін має внести іще 41 млн грн застави. Якщо цього не буде зроблено, то до нього може бути застосований запобіжний захід у вигляді арешту без альтернативи внесення застави", - додав прокурор.

Як повідомлялося, 19 березня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання прокурора САП щодо звернення у дохід держави 70 млн грн застави, внесеної за бізнесмена Вадима Альперіна, якому інкримінують організацію корупційних схем на митниці.

26 листопада 2019 року НАБУ і САП затримали та оголосили підозру 10 особам, серед яких - 7 чиновників ДФС і митниці, у справі про махінації з розмитненням товарів.

Водночас Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що під час спецоперації з виявлення корупціонерів від правоохоронців втік контрабандист Альперін, і закликав допомогти у його затриманні.

НАБУ затримало Альперіна 27 листопада, коли він з'явився на допит у САП. Згодом йому оголосили підозру. Слідство вважає бізнесмена керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Вищий антикорупційний суд 29 листопада обрав Альперіну, якого називають«королем одеської контрабанди», запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави. На початку грудня Альперін вийшов із СІЗО під заставу.