Суд не стягнув 70 мільйонів застави Альперіна на користь держави

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора САП щодо звернення у дохід держави 70 млн грн застави, внесеної за бізнесмена Вадима Альперіна, якому інкримінують організацію корупційних схем на митниці.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС .

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо звернення у дохід держави 70 млн грн застави, внесеної за одеського бізнесмена, та відмовив у його задоволенні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повний текст ухвали із мотивами суду буде оголошено 23 березня.

У ВАКС нагадали, що бізнесмена підозрюють в організації корупційних схем на митниці, пов’язаних із розмитненням імпортованих товарів в Україну. Його дії кваліфіковано за ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній), ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада 2019 року НАБУ і САП затримали та оголосили підозру 10 особам, серед яких - 7 чиновників ДФС і митниці, у справі про махінації з розмитненням товарів.

Водночас Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що під час спецоперації з виявлення корупціонерів від правоохоронців втік контрабандист Альперін, і закликав допомогти у його затриманні.

НАБУ затримало Альперіна 27 листопада, коли він з'явився на допит у САП. Згодом йому оголосили підозру. Слідство вважає бізнесмена керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Вищий антикорупційний суд 29 листопада обрав Альперіну, якого називають«королем одеської контрабанди», запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави. На початку грудня Альперін вийшов із СІЗО під заставу.

24 січня суд продовжив до 23 березня запобіжний захід Альперіну.

Фото: Цензор.нет.