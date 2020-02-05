ВАКС переніс засідання у справі про розтрату на будівництві "Стіни"

У ВАКС вдруге поспіль не відбулось заплановане підготовче засідання у справі щодо розтрати коштів держбюджету, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону.

Про це йдеться у повідомленні САП.

"На цей раз – з причин неявки одного з обвинувачених, який, начебто, перебуває на лікарняному. У зв’язку з чим, суд ухвалив рішення про перенесення розгляду у справі на 16:30 год. 25 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, минуле засідання не відбулось у зв’язку з неявкою двох обвинувачених та двох захисників у цьому провадженні.

5 липня 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомило про завершення слідства у справі про розкрадання держкоштів при реалізації проєкту "Стіна".

У ході слідства було доведено завдання збитків на понад 16,68 млн грн посадовцями, відповідальними за реалізацію проєкту "Стіна". Проєкту мав на меті облаштувати прилеглі до зони бойових дій ділянки українсько-російського кордону з метою убезпечення від ймовірної військової агресії.

Втім, через завищення обсягів фактично виконаних робіт, нецільове використання коштів та інші корупційні зловживання, проєкт завершився кримінальним провадженням. Його детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють з березня 2016 року.

У серпні 2017 року детективи НАБУ затримали сімох осіб за підозрою у причетності до реалізації цієї корупційної схеми. Згодом було затримано ще одного учасника.