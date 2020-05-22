САП направила справу Гримчака до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду справу стосовно ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака і його так званого помічника, яких звинувачують у шахрайстві і підбурюванні до надання хабаря.

Про це інформує пресслужба відомства.

Як встановило слідство, адвокат, представник інтересів приватного товариства під час спілкування і надання консультацій з правових питань заступнику міністра з питань ТОТ, розповів йому про проходження товариством складної процедури погодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві, які відповідно до закону «Про охорону культурної спадщини» належать до пам’яток культурної спадщини.

Дізнавшись про це, заступник міністра запропонував свої «послуги» із забезпечення погодження проєктної документації за грошову винагороду у розмірі 1 млн дол.

Як запевнив експосадовець, ця сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури, Міністерство юстиції, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація та інші.

У процесі реалізації цієї корупційної схеми в топпосадовця з’явився привід реалізувати ще одну. Справа в тому, що представник згаданого ТОВ повідомив колишньому заступнику міністра про іншу проблему, пов’язану з розглядом цивільної справи про стягнення боргу з іншого приватного підприємства на користь товариства.

У відповідь заступник міністра з питань ТОТ повідомив, що за 100 тис. дол. винагороди, використовуючи свої зв’язки, зможе забезпечити прийняття необхідного судового рішення. За словами посадовця, він нібито мав звернутися до заступника генерального прокурора, щоб той вплинув на голову Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду.

У подальшому суму неправомірної вигоди зменшили до 80 тис. дол. Після одержання першої її частини, в сумі 50 тис. дол., заступник міністра та його «помічник» розподілили кошти між собою.

14 серпня 2019 року колишній топпосадовець отримав від представника товариства частину коштів із обумовленого 1 млн дол. - 450 тис. дол. - за нібито вирішення земельного питання та другий транш – 30 тис. дол. – за владнання питання з судовою гілкою влади.

Одразу після отримання цих коштів заступника міністра з питань ТОТ та його «помічника», залученого до реалізації корупційної схеми, затримали.

Дії обох підозрюваних кваліфіковані за ч.4 ст.190 («шахрайство»); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 («підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище») ККУ.

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Як повідомлялося, Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів гривень. Згодом суд ще двічі ухвалював рішення про продовження арешту, зокрема, суддя ВАКС 24 грудня продовжила строк тримання Гримчака під вартою до 14 лютого 2020 року.

Водночас 30 січня ВАКС змінив Гримчаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Фото: apostrophe.ua