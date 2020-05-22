Держвиконавці цьогоріч стягнули 215 мільйонів гривень зарплатних боргів
Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, інформує пресслужба Мін'юсту.
«Одним з пріоритетів роботи Міністерства юстиції є повернення працівникам їхніх законно зароблених коштів. З початку року завдяки успішній роботі органів Державної виконавчої служби стягнуто 215,8 млн грн. Повністю погашена заборгованість перед понад 14 тис. працівниками», - повідомив Гайченко.
Він додав, що для підвищення ефективності цієї роботи Мін’юст підготував зміни до закону «Про виконавче провадження».
Окрім того, заступник міністра юстиції повідомив про наміри міністерства періодично оприлюднювати ТОП підприємств-боржників.
«Це більше превентивний захід, адже ризик зазнати репутаційних втрат від потрапляння в ТОП-боржників має стримати керівників підприємств від порушень», - пояснив Гайченко.