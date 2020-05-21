Президент надав звання Героя України загиблому командиру батальйону "Луганськ-1"

Володимир Зеленський надав звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковнику поліції Сергію Губанову, який загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Як повідомляє сайт глави держави, відповідний указ Президент підписав 21 травня.

«Ми втратили легендарного командира батальйону «Луганськ-1». Сергій Губанов був одним з тих луганських міліціонерів, які весною 2014-го не зрадили присязі на вірність Україні. Він мріяв, щоб над Луганськом знову замайорів синьо-жовтий прапор. Настане день, і ця мрія обов’язково здійсниться. Вічна пам'ять нашому герою!» – сказав Президент України.

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Як повідомлялося, учора ввечері під час патрулювання в селищі Трьохізбенка на міні підірвались четверо поліцейських. Вони отримали поранення і були доправлені до шпиталю, однак командир батальйону полковник Сергій Леонідович Губанов помер по дорозі.

Батальйон поліції особливого призначення «Луганськ-1» унікальний тим, що виконує свої завдання безпосередньо на лінії розмежування по всій її довжині в межах Луганської області.