На Луганщині 22 травня оголосили Днем жалоби

В Луганській області у п'ятницю, 22 травня, оголошено День жалоби через трагічну загибель командира батальйону поліції «Луганськ-1».

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«Голова обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай своїм розпорядженням оголосив 22 травня 2020 року Днем жалоби на Луганщині у зв’язку із трагічною загибеллю під час виконання службових обов’язків командира батальйону патрульної служби особливого призначення «Луганськ-1» Головного управління Національної поліції у Луганській області Сергія Губанова», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, учора пізно ввечері під час патрулювання в селищі Трьохізбенка на міні підірвались четверо поліцейських. Всі отримали поранення і були доправлені до шпиталю, однак командир батальйону полковник Губанов Сергій Леонідович помер по дорозі.

Батальйон поліції особливого призначення «Луганськ-1» унікальний тим, що виконує свої задачі безпосередньо на лінії розмежування по всій її довжині в межах Луганської області.