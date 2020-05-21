На Донбасі загинув командир батальйону

На Донбасі загинув командир батальйону "Луганськ-1"

Укрінформ
Поблизу селища Трьохізбенка  Луганської області загинув командир батальйону «Луганськ-1» полковник поліції Сергій Губанов, ще троє бійців дістали поранення.

Про це у Facebook повідомляє поліція Луганської області.

«На Луганщині загинув комбат Сергій Губанов. Під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил він і троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» отримали осколкові поранення. Встановлюються всі обставини цієї трагічної події», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, трагедія  сталася 20 травня близько  21.30 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району.

Командир батальйону полковник поліції Сергій Губанов загинув, ще троє бійців отримали тяжкі поранення. Їм надають допомогу лікарі військового шпиталю.

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