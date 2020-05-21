Денісова розповіла про долі малюків від сурогатних матерів з готелю "Венеція"

Громадяни Іспанії й Китаю оформили документи, щоб забрати своїх дітей, народжених від сурогатних матерів з України.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Громадянам Іспанії та Китаю оформили всі необхідні документи. Тепер родини чекають дозволу на виїзд з України", - повідомила вона.

Як повідомлялося, у столичному готелі "Венеція", який є відділенням клініки Biotexcom, перебуває 51 дитина, народжена методом сурогатного материнства. Батьки не можуть забрати дітей через карантинні обмеження.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до правоохоронців з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію.

Згодом Денісова оглянула приміщення, обладнані під “готель для немовлят”, і визнала, що умови там створені гарні, а всі діти доглянуті. Також вона заявила, що на робочій нараді з представниками МЗС та ДМС було напрацьовано дієвий механізм вирішення цієї проблеми передачі малюків, народжених сурогатним способом, їхнім біологічним батькам.

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У парламенті 15 травня зареєстрували законопроєкт №3488, який запроваджує ліцензування клінік і кримінальну відповідальність за порушення під час сурогатного материнства.

Міністерство соціальної політики наголосило на необхідності розробки національної політики щодо сурогатного материнства.