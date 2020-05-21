Голова СБУ представив нового керівника Центру спецоперацій "А"

Голова СБУ Іван Баканов офіційно представив нового керівника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України Сергія Дусика.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Бажаю успіхів, але при цьому наголошую – у Вас тепер дуже відповідальна посада. Адже Ви повинні завжди бути напоготові, аби захистити країну в будь-який момент", - зазначив Баканов.

На переконання голови СБУ, дуже важливо, щоб новий керівник Центру спеціальних операцій "А" підтримував у колективі атмосферу поваги, взаємодії й патріотизму. Також він повинен своєчасно реагувати на потреби особового складу, аби співробітники Центру могли максимально сконцентруватися на виконанні своїх завдань. Баканов вручив йому службове посвідчення та привітав із призначенням.

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Сергій Дусик подякував за привітання та пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб діяльність ввіреного йому підрозділу була ще більш ефективною та корисною для держави.

Як повідомлялося, Президент призначив Сергія Дусика на посаду керівника Центру спеціальних операцій "А" своїм указом від 19 травня 2020 року. Раніше Сергій Дусик очолював відділ Центру спеціальних операцій "А" в Дніпропетровській області.

Фото: СБУ