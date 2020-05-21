"Собака за борги": у Малюськи є план, що робити з незвичним лотом

Міністерство юстиції вимушене відбирати тварин у їхніх власників на виконання рішень судів.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на сторінці у Facebook.

«Ми дійсно на виконання рішень судів вимушені відбирати тварин у їх власників. Часто це йде на користь тваринам, яких забирають від неналежного утримання. Іноді тварин забирають за борги, але тут мова, як правило, йде про свійських тварин, що мають вартість. Якщо тварина є домашнім улюбленцем, її за копійки (ціна лотів мізерна) викуповують назад власники (через родичів або близьких). Розумію, що у багатьох відклалася у голові необдумана теза депутата про продаж собак для оплати комунальних послуг. Реалії життя дещо складніші», - сказав Малюська.

Він додав, що наразі з народними депутатами Мін’юст обдумує варіанти належного законодавчого врегулювання таких ситуацій.

Міністр також відреагував на інформацію у ЗМІ щодо начебто продажу собаки за борги.

«Собака за борги» вчора стала однією з топ-новин та топ-маніпуляцій. Спочатку про цю конкретну собаку, якій: не пощастило з господарями, не пощастило з характером. Результат - покусані звичайні перехожі, власник оштрафований постановою Краснолиманського міського суду Донецької області і цією ж постановою суд постановив цю собаку конфіскувати», - повідомив Малюська.

Він наголосив, що мова не йде про продаж за борги.

«Щиро сподіваюся, що у нових господарів їй буде краще. Якщо нових нормальних господарів не з‘явиться, викуплю цю собаку на аукціоні сам і віддам на перевиховання/навчання», - сказав міністр.

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Водночас він зауважив, що таких цікавих об‘єктів продажу буває багато.

«Імовірно скоро на Сетам з’явиться лот з трьома левами (Річчі, Вітольд, Багіра) та п’ятьма ведмедями (Балу, Маша, Ганна, Потап, Тимоша). Про них розповімо окремо», - підсумував Малюська.

Як повідомлялося, напередодні низка ЗМІ поширили інформацію, що на сайті системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) Міністерство юстиції продає за борги породистих собак. Зокрема, ішлося про лот «Собака породи Пітбультер'єр» 2015 року зі стартовою ціною 112,5 грн і лот «Собака породи Східноєвропейська вівчарка» з початковою ціною 1300 грн.