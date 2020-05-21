СБУ ліквідувала конвертаційний центр з обігом 200 мільйонів

Служба безпеки України припинила у Житомирі діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У межах досудового розслідування встановлено, що двоє організаторів конвертцентру використовували реквізити понад 15 комерційних структур з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. «Обслуговувались» у конвертаційному центрі більш ніж 20 потужних агропромислових підприємств з Київщини Житомирщини, Вінниччини, Миколаївщини, Черкащини, Чернігівщини та Хмельниччини», - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, бізнесмени купували частину сільгосппродукції для експорту за готівку у невеликих агровиробників. Для її легалізації організатори конверту укладали фіктивні угоди купівлі-продажу. Механізм дозволяв комерсантам протиправно збільшувати суми відшкодування з бюджету податку на додану вартість та переводити значні суми грошей у готівку. Організатори конверту отримували «комісію» за послуги залежно від суми «проконвертованих» коштів. За попередніми підрахунками спеціалістів, за час роботи конверту у 2019-2020 роках через нього пройшло понад 200 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели 9 одночасних обшуків в офісах конвертцентру та підконтрольних структурах, а також помешканнях фігурантів кримінального провадження. У зловмисників вилучено бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, що містить сформовані документи, чорнову бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки та банківські картки.

Вживаються заходи для накладення арешту на рахунки фірм, залучених до протиправної схеми, та майно фігурантів для відшкодування держбюджету завданих збитків, підкреслили в СБУ.