Інтерв'ю Гордона з Гіркіним: СБУ проведе перевірку

Служба безпеки України проведе перевірку у зв'язку з інтерв'ю, яке український журналіст Дмитро Гордон взяв у екслідера сепаратистів Ігоря Гіркіна.

Про це BBC Україна повідомили у пресцентрі відомства.

"СБУ вивчить ситуацію навколо інтерв'ю з Гіркіним", - сказав співрозмовник у відповідь на питання, чи будуть українські спецслужби реагувати на інтерв'ю.

Раніше на сайті інтернет-видання "ГОРДОН" з'явилося інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року, так званим міністром оборони "ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародна Спільна слідча група заявила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року вона назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Ігор Гіркін, якого також називають Стрєлков, неодноразово визнавав, що брав активну участь в процесі анексії Криму Росією.

У 2014 році він перебував на посаді "міністра оборони" сепаратистів з так званої "Донецької народної республіки",

Саме він повідомив у Twitter, що сепаратисти збили літак, який пізніше виявився пасажирським малайзійським Боїнгом MH17. У результаті атаки загинули 298 людей.