Музеї зберігають історичну пам’ять - МКІП привітало зі святом працівників галузі

Міністерство культури та інформаційної політики привітало з Міжнародним днем музеїв, що відзначається 18 травня, працівників галузі.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Роль музеїв для суспільства є дуже важливою, адже в них акумулюються та зберігаються історична пам’ять та національні багатства. Музеї є безцінними джерелами пізнання, що долучають до культурних цінностей і духовних реліквій нашого народу», - наголосила у привітанні т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко.

Водночас вона зазначила, що на сьогодні завдання держави – сприяти якнайшвидшому подоланню загроз, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19, та поступовому поверненню закладів культури до нормальної роботи.

Як нагадали у МКІП, у Міжнародний день музеїв більшість музейних закладів працюють безкоштовно і радо показують свої виставкові зали. Вперше Міжнародний день музеїв відсвяткували у світі 1977 року.