В Українському музеї в Нью-Йорку навчатимуть ткати килими

Інтенсивний триденний курс із килимарства для новачків пройде в Українському музеї в Нью-Йорку.

Про це повідомляється на сторінці події в Facebook.

«У рамках цього інтенсивного курсу вихідного дня учасники вивчатимуть українську техніку ткацтва на ткацьких верстатах з 4-х валів, створюючи старовинний київський візерунок. Теми заняття включають знайомство з деталями ткацького верстата, обчислення та підготовку основи, вибір пряжі тощо, а також вивчення методів плетіння, діагонального переплетення та перекриття», - йдеться в анонсі.

Майстер-класи відкриті для дорослих та дітей віком від 16.

Як зазначається, курс килимарства присвячений Доріс Елізабет Янда (1905–2005), авторці «Ukrainian Weaving Patterns with Instructions» («Українські ткацькі візерунки з інструкціями») та її внеску в українське ткацтво в діаспорі.

Майстер-класи відбудуться 15-17 травня під керівництвом Галини Шепко. Початок - 15 травня о 17:00.

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Більш детальна інформація – за посиланням.

Фото: hutsul.museum