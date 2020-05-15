В Українському музеї в Нью-Йорку навчатимуть ткати килими
Про це повідомляється на сторінці події в Facebook.
«У рамках цього інтенсивного курсу вихідного дня учасники вивчатимуть українську техніку ткацтва на ткацьких верстатах з 4-х валів, створюючи старовинний київський візерунок. Теми заняття включають знайомство з деталями ткацького верстата, обчислення та підготовку основи, вибір пряжі тощо, а також вивчення методів плетіння, діагонального переплетення та перекриття», - йдеться в анонсі.
Майстер-класи відкриті для дорослих та дітей віком від 16.
Як зазначається, курс килимарства присвячений Доріс Елізабет Янда (1905–2005), авторці «Ukrainian Weaving Patterns with Instructions» («Українські ткацькі візерунки з інструкціями») та її внеску в українське ткацтво в діаспорі.
Майстер-класи відбудуться 15-17 травня під керівництвом Галини Шепко. Початок - 15 травня о 17:00.
Більш детальна інформація – за посиланням.
Фото: hutsul.museum