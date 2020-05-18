Журналістів пускатимуть до ложі преси Ради із 2 червня – спікер

Представників засобів масової інформації планують із 2 червня пустити до ложі преси Верховної Ради, де вони зазвичай працюють під час пленарних засідань парламенту.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми говоримо про доступ журналістів до балкона Верховної Ради (ложа преси на третьому поверсі – ред.), то я думаю, що через деякий час ми повернемося до цього питання. Однак треба буде врахувати й санітарні норми, і хто зможе потрапити на балкон. Щодо кулуарів, то думаю, що доступу журналістів до народних депутатів більш ніж достатньо, якщо подивитись на спілкування і на вулиці, і тут (у пресцентрі ВР – ред.), я думаю, що цього точно вистачає. Наскільки я пам’ятаю, орієнтовна дата виходу з карантину – це 22 число (травня), і я думаю, що за тиждень, коли буде «пленарка», якщо все буде добре, ми будемо розглядати й таку можливість. Але знову ж, ми маємо розуміти кількість людей, які можуть одночасно знаходитися на балконі», – зазначив Разумков.

Згідно з календарним планом третьої сесії ВР, наступний пленарний тиждень має розпочатися 2 червня.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 13 травня Верховна Рада ухвалила постанову №3434 «Про організацію роботи Верховної Ради України», згідно з якою парламент відновлює звичайний режим роботи з 18 травня.