Журналістів пускатимуть до ложі преси Ради із 2 червня – спікер
Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Якщо ми говоримо про доступ журналістів до балкона Верховної Ради (ложа преси на третьому поверсі – ред.), то я думаю, що через деякий час ми повернемося до цього питання. Однак треба буде врахувати й санітарні норми, і хто зможе потрапити на балкон. Щодо кулуарів, то думаю, що доступу журналістів до народних депутатів більш ніж достатньо, якщо подивитись на спілкування і на вулиці, і тут (у пресцентрі ВР – ред.), я думаю, що цього точно вистачає. Наскільки я пам’ятаю, орієнтовна дата виходу з карантину – це 22 число (травня), і я думаю, що за тиждень, коли буде «пленарка», якщо все буде добре, ми будемо розглядати й таку можливість. Але знову ж, ми маємо розуміти кількість людей, які можуть одночасно знаходитися на балконі», – зазначив Разумков.
Згідно з календарним планом третьої сесії ВР, наступний пленарний тиждень має розпочатися 2 червня.
Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 13 травня Верховна Рада ухвалила постанову №3434 «Про організацію роботи Верховної Ради України», згідно з якою парламент відновлює звичайний режим роботи з 18 травня.