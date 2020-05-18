Українець намагався ввезти з Польщі три спортивні параплани

Громадянин України намагався без дозвільних документів ввезти з Польщі три спортивні параплани.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"17 травня в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники виявили три спортивні параплани", - зазначається у повідомленні.

Як зазначили у пресслужбі, на в’їзд в Україну наш співвітчизник прибув вантажівкою DAF. Водій помітно нервувався, тому співробітники Держприкордонслужби вирішили поглиблено оглянути його транспортний засіб.

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Згодом, під час спільної з митниками перевірки спального приміщення авто, прикордонники виявили три добре упаковані спортивні параплани. Документів на перевезення через державний кордон цього товару чоловік не мав.

Параплани вилучено та передано компетентним органам.

Фото: ДПСУ