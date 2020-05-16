МКІП підтримує залучення України до загальноєвропейських культурних процесів

Міністерство культури та інформаційної політики підтримує активне залучення України до загальноєвропейських культурних процесів, участь у європейських програмах та ініціативах у сфері культури.

Про це йдеться у привітанні т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Світлани Фоменко та усього колективу МКІП з нагоди святкування Дня Європи в Україні, оприлюдненому на сайті відомства.

«Міністерство культури та інформаційної політики підтримує активне залучення України до загальноєвропейських культурних процесів, участь у європейських програмах та ініціативах у сфері культури, розширення мереж співпраці між професіоналами, заохочення творчих обмінів та інших форм кооперації в гуманітарній сфері», - йдеться у привітанні.

У Міністерстві відзначили, що євроінтеграція – це інвестиції в культуру, креативність і спадщину, які є серцем європейської ідентичності. Це також повернення історичної пам’яті, адже разом з цим повертається гордість за внесок українців у спільний європейський простір.

«Це участь і перемоги у найбільших фінансових програмах і преміях ЄС для сектору культури і креативних індустрій, таких як «Креативна Європа». Це відродження кінематографу і доступ до 25 млн євро Європейського фонду EURIMAGES для розвитку і промоції українського кіно», - додали у МКІП.

В Україні День Європи відзначається в третю суботу травня, як день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. Україна – це єдина держава, що не є членом ЄС, в якій на державному рівні відзначається День Європи.