МКІП підтримує залучення України до загальноєвропейських культурних процесів

МКІП підтримує залучення України до загальноєвропейських культурних процесів

Укрінформ
Міністерство культури та інформаційної політики підтримує активне залучення України до загальноєвропейських культурних процесів, участь у європейських програмах та ініціативах у сфері культури.

Про це йдеться у привітанні т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Світлани Фоменко та усього колективу МКІП з нагоди святкування Дня Європи в Україні, оприлюдненому на сайті відомства.

«Міністерство культури та інформаційної політики підтримує активне залучення України до загальноєвропейських культурних процесів, участь у європейських програмах та ініціативах у сфері культури, розширення мереж співпраці між професіоналами, заохочення творчих обмінів та інших форм кооперації в гуманітарній сфері», - йдеться у привітанні.

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У Міністерстві відзначили, що євроінтеграція – це інвестиції в культуру, креативність і спадщину, які є серцем європейської ідентичності. Це також повернення історичної пам’яті, адже разом з цим повертається гордість за внесок українців у спільний європейський простір.

«Це участь і перемоги у найбільших фінансових програмах і преміях ЄС для сектору культури і креативних індустрій, таких як «Креативна Європа». Це відродження кінематографу і доступ до 25 млн євро Європейського фонду EURIMAGES для розвитку і промоції українського кіно», - додали у МКІП.

В Україні День Європи відзначається в третю суботу травня, як день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. Україна – це єдина держава, що не є членом ЄС, в якій на державному рівні відзначається День Європи.

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