Прокуратура почала розслідування "націоналізації" підприємств на окупованому Донбасі

У Донецькій області прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що включає примусову націоналізацію підприємств окупантами.

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.

"Прокуратура Донецької області розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, досудовим розслідуванням установлено, що представниками адміністрації "ДНР", котра контролюється Російською Федерацією, на тимчасово окупованій території Донецької області прийнято "Тимчасове положення про податкову систему "ДНР". Воно передбачає обов’язкову реєстрацію підприємств різної форми власності у "податкових органах" псевдореспубліки.

Окрім цього, у березні 2017 року для підприємств з українською юрисдикцією запроваджено так зване зовнішнє управління.

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Унаслідок цих злочинних дій держава, а також органи місцевого самоврядування й окремі підприємці фактично позбавлені можливості реалізувати право власності на належне їм майно.

У прокуратурі наголошують, що такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема ст. ст. 48, 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І), від 8 червня 1977 року.