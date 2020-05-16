У суботу, 16 травня, українці відзначають День Європи.

Після здобуття незалежності Україна ухвалила стратегічний курс на євроінтеграцію та висловила наміри якнайшвидше приєднатися до Європейського співтовариства.

Саме тому й був встановлений у нашій країні День Європи, який відзначається з 2003 року згідно з Указом Президента "Про День Європи" у третю суботу травня.

Варто нагадати, що Україна – єдина держава-не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається День Європи. У самій Європі цей день відзначають 9 травня відповідно рішення, ухваленого у 1985 році на саміті Ради ЄС у Мілані.

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Традиційно з нагоди Дня Європи в українських містах організовуються і проводяться святкові тематичні заходи. Проте цьогоріч заходи до Дня Європи, у зв’язку з запровадженим карантином у державі, проходять онлайн.