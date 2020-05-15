Заборона соцмереж країни-агресора за три роки довела свою ефективність - Порошенко

Завдяки забороні соцмереж країни-агресора частки українських інтернет-користувачів, які щодня відвідують «ВКонтакте» та «Одноклассники» знизилися до 10%.

Про це п'ятий президент України Петро Порошенко написав у Facebook.

"Заборона соцмереж країни-агресора за три роки довела свою ефективність. За даними Інтернет-асоціації України, частка українських інтернет-користувачів, які щодня відвідують «ВКонтакте», упала з 54% до 10%. За той же період щоденна частка українських відвідувачів «Одноклассники» знизилася з 35% до 10%", - зазначив він.

Порошенко додав, що заборона "значною мірою позбавляє Росію одного з ключових інструментів у гібридній війні проти України, зменшує можливість інфільтрації ідей «русского мира» та промивання мізків російською пропагандою. А також зменшує можливість збору персональних даних та завдає удару по роботі російських спецслужб".

Також він висловив вдячність тим депутатам, які скликали позачергове засідання і голосуванням висловили принципову політичну позицію щодо заборони соцмереж країни-агресора.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо рішення РНБО «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо продовження заборони російських сайтів. Ним передбачається застосування обмежувальних заходів (санкцій) щодо російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» та інших.