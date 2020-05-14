Ситник підтвердив, що один із працівників НАБУ є його кумом

Директор НАБУ підтвердив, що один зі співробітників відомства, Андрій Калужинський, є його кумом, але став ним ще до призначення Артема Ситника на нинішню посаду.

Про це Ситник повідомив в ефірі hromadske, передає кореспондент Укрінформу.

«Так», - сказав директор НАБУ, відповідаючи на запитання журналіста про правдивість інформації стосовно того, чи є Калужинський його кумом,

При цьому Ситник уточнив, що вони стали кумами ще до того, як його призначили в НАБУ.

«Він (Калужинський – ред.) проходив конкурс, і громадська рада також цей факт досліджувала. І там достатньо жорстко був підхід до відбору», – зазначив Ситник.

Як повідомлялося, Артем Ситник заявив, що подав скаргу до Європейського суду з прав людини на рішення українських судів, якими його визнано винним у порушенні встановлених законом обмежень на одержання подарунків.