Офіс Президента не ініціював відставку Ситника - Єрмак

Офіс Президента не ініціював зміни директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council та опублікованої у Facebook.

"Хочу вам сказати, що з Офісу Президента ніяких ініціатив з цього приводу не було (щодо зміни директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника - ред.). Знаю, що були якісь розмови, консультації, навіть починався збір підписів у парламенті, але поки що мені не відомо, що будь-який законопроєкт з цього приводу виносився б у порядок денний парламенту", - сказав він.

Єрмак додав, що ОП завжди підтримував незалежність НАБУ.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт, який передбачає, зокрема, додаткові можливості для звільнення директора НАБУ.

Фото: Офіс Президента