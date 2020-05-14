Кабмін вніс COVID-19 у перелік професійних захворювань медиків

Кабінет міністрів доповнив перелік професійних захворювань медичних працівників коронавірусною хворобою (COVID-19).

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"13 травня на засіданні уряду прийнято рішення про доповнення переліку професійних захворювань, яку можуть отримати медичні працівники внаслідок своєї професійної діяльності, коронавірусною хворобою (COVID-19). Існуючий перелік профзахворювань містить близько 100 найменувань, в т.ч. і такі інфекційні хвороби, як туберкульоз, гепатити, СНІД", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення посилить захист прав та інтересів медичних та інших працівників, які безпосередньо задіяні у ліквідації епідемії та лікуванні пацієнтів із захворюванням на COVID-19.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я отримало повноваження визначати перелік професій та посад таких працівників, аналогічно тому, як МОЗ визначив перелік медпрацівників, яким встановлюється доплата за роботу з коронавірусом (наказ МОЗ № 768 від 02.04.2020).

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До професійних захворювань належать такі захворювання, які виникли внаслідок професійної діяльності працюючого та зумовлені виключно або переважно впливом шкідливих речовин, певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних з роботою, однократного впливу на працівника шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру.