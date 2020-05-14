Нацрада нагадує мовникам про дні пам’яті 17 та 18 травня

В Україні у травні буде два дні пам'яті: 17 травня вшановуватимуть пам’ять жертв політичних репресій, а 18 травня – жертв геноциду кримськотатарського народу, тому мовники мають скоригувати свої програми з урахуванням цього.

Про це нагадує Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

«Національна рада звертає увагу телерадіоорганізацій на необхідність внесення у ці дні змін до програм теле- та радіопередач. При плануванні мовлення 17 і 18 травня слід керуватися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затвердженими рішенням Національної ради від 23.07.2015 р.», - ідеться у повідомленні.

День пам’яті жертв політичних репресій відзначається щороку у третю неділю травня згідно з Указом Президента від 21 травня 2007 року з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу відзначається 18 травня - саме в цей день 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 осіб). Його також відзначають як День боротьби за права кримськотатарського народу.