Рябошапка вважає, що Венедіктова причетна до його звільнення

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що чинний генеральний прокурор Ірина Венедіктова сприяла його звільненню.

Про це Рябошапка заявив в інтерв'ю LB.ua.

Коментуючи причини своєї відставки, Рябошапка пов'язав їх з інтересами тих, хто хотів зайняти його місце.

"І це точно не Сергій Кизь і не Сергій Іонушас. Були ті, хто передбачав мою відставку. Це, власне, чинний генеральний прокурор. Якщо на те пішло, будемо відверті: вона на зустрічі з Президентом в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності… Розмова взагалі стосувалася іншого, Президент дуже здивувався, коли вона чомусь перейшла на цю тему. З цього я роблю висновок, що ця людина - один з тих, хто постійно "вкладав" у вуха Президенту і керівнику його Офісу, що потрібно змінити генерального прокурора. Мовляв, "іде весна, посадки потрібні", а генеральний прокурор гальмує справи, які вони "швидко й ефективно розслідували". Зокрема, щодо Порошенка. Тепер вони можуть зробити все, що обіцяли", - зазначив ексгенпрокурор.

Звинувачення з боку Венедіктової, за його словами, стосуються справи, переданої в НАБУ.

"Вона назвала одне з проваджень, яке ми передали в НАБУ за підслідністю. Це 364-та стаття Кримінального кодексу - зловживання владою або службовим становищем. Відповідно кримінальне розслідування має здійснювати тільки НАБУ. Мабуть, ішлося про те, що я справи "продаю" в НАБУ… Якщо вона біля мене такі речі Президенту говорить, можна уявити, що відбувається без мене", - заявив Рябошапка.

Водночас він уточнив, що Президент здивувався, "але нічого не сказав".

На думку Рябошапки, така поведінка Венедіктової пов'язана з амбіціями та тією обставиною, що "конкурс на главу ДБР вона б не виграла". Також він висловив припущення, що кар'єра чинного генпрокурора "не буде тривалою", і її скоро звільнять.

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"Сьогодні Президента це може влаштовувати, проте завтра він може несподівано змінити генерального прокурора і керівника ДБР. Так, як це було з міністрами: три тижні влаштовували, а потім - перестали влаштовувати. Це типово для цієї влади", - резюмував колишній генпрокурор.

Як повідомлялося, Верховна Рада оголосила недовіру Руслану Рябошапці 5 березня на підставі проєкту постанови, поданої народним депутатом фракції "Слуга народу" Максимом Бужанським, якого називають близьким до бізнесмена Ігоря Коломойського.