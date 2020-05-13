Рябошапка вважає, що Венедіктова причетна до його звільнення

Рябошапка вважає, що Венедіктова причетна до його звільнення

Укрінформ
Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що чинний генеральний прокурор Ірина Венедіктова сприяла його звільненню.

Про це Рябошапка заявив в інтерв'ю LB.ua.

Коментуючи причини своєї відставки, Рябошапка пов'язав їх з інтересами тих, хто хотів зайняти його місце.

"І це точно не Сергій Кизь і не Сергій Іонушас. Були ті, хто передбачав мою відставку. Це, власне, чинний генеральний прокурор. Якщо на те пішло, будемо відверті: вона на зустрічі з Президентом в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності… Розмова взагалі стосувалася іншого, Президент дуже здивувався, коли вона чомусь перейшла на цю тему. З цього я роблю висновок, що ця людина - один з тих, хто постійно "вкладав" у вуха Президенту і керівнику його Офісу, що потрібно змінити генерального прокурора. Мовляв, "іде весна, посадки потрібні", а генеральний прокурор гальмує справи, які вони "швидко й ефективно розслідували". Зокрема, щодо Порошенка. Тепер вони можуть зробити все, що обіцяли", - зазначив ексгенпрокурор.

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Звинувачення з боку Венедіктової, за його словами, стосуються справи, переданої в НАБУ.

"Вона назвала одне з проваджень, яке ми передали в НАБУ за підслідністю. Це 364-та стаття Кримінального кодексу - зловживання владою або службовим становищем. Відповідно кримінальне розслідування має здійснювати тільки НАБУ. Мабуть, ішлося про те, що я справи "продаю" в НАБУ… Якщо вона біля мене такі речі Президенту говорить, можна уявити, що відбувається без мене", - заявив Рябошапка.

Водночас він уточнив, що Президент здивувався, "але нічого не сказав".

На думку Рябошапки, така поведінка Венедіктової пов'язана з амбіціями та тією обставиною, що "конкурс на главу ДБР вона б не виграла". Також він висловив припущення, що кар'єра чинного генпрокурора "не буде тривалою", і її скоро звільнять.

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"Сьогодні Президента це може влаштовувати, проте завтра він може несподівано змінити генерального прокурора і керівника ДБР. Так, як це було з міністрами: три тижні влаштовували, а потім - перестали влаштовувати. Це типово для цієї влади", - резюмував колишній генпрокурор.

Як повідомлялося, Верховна Рада оголосила недовіру Руслану Рябошапці 5 березня на підставі проєкту постанови, поданої народним депутатом фракції "Слуга народу" Максимом Бужанським, якого називають близьким до бізнесмена Ігоря Коломойського.

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