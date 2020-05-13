Фігуранта справи про убивство Вербицького підозрюють у використанні підроблених документів

Підозрюваному у викраденні та катуванні ексдепутата Ігоря Луценка та майданівця Юрія Вербицького повідомили про підозру у використанні підроблених документів.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«У середу, 13 травня 2020 року, прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань, підозрюваному у незаконному викраденні та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також вбивстві останнього, повідомлено про нову підозру. Особа підозрюється у підбуренні та пособництві у службовому підробленні, а також використанні завідомо підробленого документа, вчиненому повторно (ч. ч. 4, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України)», - йдеться у повідомленні. За даними слідства, чоловік, достовірно знаючи, що з 9 квітня 2014 року його підозрюють у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів та оголошено у міжнародний розшук, переховувався від органів досудового розслідування.

«Щоб уникнути затримання та притягнення до кримінальної відповідальності, він підбурив службових осіб до виготовлення підробних документів з його фото на ім’я іншої особи, які використовував як справжні», - інформують у Офісі генпрокурора.

Наразі триває робота щодо встановлення інших осіб, які сприяли підозрюваному у переховуванні від органів слідства. У Офісі генпрокурора також нагадали, що цю особу було затримано у березні 2020 року за підозрою у незаконному викраденні активістів 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, їх катуванні та вбивстві Юрія Вербицького (п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 та ч. 3 ст. 146 КК України).

Наразі він перебуває під вартою.

Як повідомлялося, Юрій Вербицький - активіст Революції Гідності, був викрадений разом з народним депутатом восьмого скликання Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань.