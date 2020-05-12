Справи Майдану: ексберкутівцю повідомили підозру за розгін 30 листопада

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міліціонеру полку особливого призначення «Беркут» ГУ МВС України в місті Києві за розгін майданівців 30 листопада 2013 року.

Про це інформує пресслужба відомства.

Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року підозрюваний перевищуючи свої службові повноваження затримав учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання експравоохоронець застосував до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодив організації та проведенню зборів. У подальшому підозрюваний склав рапорт про затримання потерпілого, до якого вніс завідомо неправдиві відомості.

Експравоохоронець підозрюється у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось насильством, службовому підробленні та у вчиненні службовою особою за попередньою змовою групою осіб незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів тощо (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 та ст. 340 ККУ).