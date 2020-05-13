Спецрейсом МАУ з Таїланду повертаються 269 українців
Про це повідомило у Facebook посольство України в Таїланді.
«Сьогодні з Бангкока відлетів черговий спеціальний рейс, здійснений авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України», яким додому повертається 269 наших співвітчизників, у тому числі 9 немовлят, та 5 іноземних громадян», - йдеться у повідомленні.
У посольстві зазначили, що тривала затримка рейсу була пов’язана з технічними причинами і подякували співвітчизникам за терпіння і віру в українських дипломатів.
Водночас у диппредставництві зауважили, що в країнах акредитації посольства все ще залишається значна кількість громадян України, які бажають повернутися на Батьківщину. Їх дипломати просять до 14 год 15 травня заповнити нову форму «Спецрейс Бангкок-Київ», щоб знати орієнтовну кількість пасажирів, готових придбати квитки на такий спецрейс.
«Згідно з отриманими даними посольство поінформує МЗС, Мінінфраструктури та авіаперевізника для організації наступного рейсу», - пообіцяли у диппредставництві.
Фото: посольство України в Таїланді