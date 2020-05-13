Спецрейсом МАУ з Таїланду повертаються 269 українців

Спецрейсом МАУ з Бангкока до Києва вилетіли 269 українців, у тому числі дев’ять немовлят, і п’ятеро іноземних громадян.

Про це повідомило у Facebook посольство України в Таїланді.

«Сьогодні з Бангкока відлетів черговий спеціальний рейс, здійснений авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України», яким додому повертається 269 наших співвітчизників, у тому числі 9 немовлят, та 5 іноземних громадян», - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що тривала затримка рейсу була пов’язана з технічними причинами і подякували співвітчизникам за терпіння і віру в українських дипломатів.

Водночас у диппредставництві зауважили, що в країнах акредитації посольства все ще залишається значна кількість громадян України, які бажають повернутися на Батьківщину. Їх дипломати просять до 14 год 15 травня заповнити нову форму «Спецрейс Бангкок-Київ», щоб знати орієнтовну кількість пасажирів, готових придбати квитки на такий спецрейс.

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«Згідно з отриманими даними посольство поінформує МЗС, Мінінфраструктури та авіаперевізника для організації наступного рейсу», - пообіцяли у диппредставництві.

Фото: посольство України в Таїланді