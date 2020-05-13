Владу просять взяти під контроль будівництво меморіалу в Бабиному Яру

Представники української культурної та наукової спільноти закликали Президента Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та мера Києва Віталія Кличка взяти повну державну відповідальність за створення Національного меморіального комплексу в Бабиному Яру.

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому на сайті часопису «Критика».

Як зазначається, приводом для звернення став черговий скандал навколо діяльності Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» (МЦГБЯ), заснованого 2016 року з ініціативи та коштом російських бізнесменів Міхаіла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана. Від самого початку цей проєкт викликав суттєві заперечення представників української наукової спільноти і єврейської громади через неприйнятну ідеологію, яку просувають спонсори-замовники та обрану ділянку для будівництва, розташовану на території колишніх київських кладовищ.

«Тепер полеміка набула нових обертів у зв’язку з призначенням художнім керівником МЦГБЯ контроверсійного російського режисера Ільї Хржановського, творчі методи й практики якого, пропоновані до майбутнього меморіального простору, викликають занепокоєння значної частини суспільства. Це призначення супроводжувалося кардинальними кадровими змінами у складі МЦГБЯ і гучними заявами його колишніх чільних співробітників, зокрема відомих зарубіжних науковців. Усі ці події вчергове висвітлили засадничу ваду діяльності МЦГБЯ – абсолютну непрозорість і непередбачуваність ухвалення ключових рішень, впливу на які не має ані Українська держава, ані українське громадянське суспільство», - зазначається у зверненні.

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Його автори наполягають, що питання вшанування жертв Бабиного Яру й облаштування в ньому меморіалу має перебувати винятково у віданні та під контролем Української держави й громадянського суспільства і не може бути передане в руки іноземних громадян чи приватних структур.

«На території Бабиного Яру може функціонувати винятково загальнодержавна меморіальна інституція зі статусом національної. Саме вона має реалізовувати державну політику меморіалізації цього місця злочину і трагедії», - наголошують вони.

Станом на середу, 13 травня, звернення підписали понад 300 осіб, серед яких правозахисники і колишні політв’язні, політики, письменники, історики, філософи, дипломати, журналісти та публіцисти, редактори і видавці, освітяни та науковці, художники, музейники, громадські діячі.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня низка медійників та діячів культури оприлюднили заяву, в якій закликали звільнити Іллю Хржановського з посади художнього керівника Меморіального центру Голокосту Бабин яр та поновити діяльність Громадської ради Меморіалу як незалежного органу координації з громадськістю. Вони вказали на непрозорість управлінських рішень та відсутність підзвітності інституції громадськості, а також наголосили, що будь-які благодійні пожертви не мають перетворювати Меморіал на приватну справу і не дають права на волюнтаристські рішення, а міжнародна інституція, що проповідує цінності відкритого суспільства та задає етичні стандарти, повинна діяти відкрито.

Раніше Укрінформ повідомляв, що 22 квітня правоохоронці за фактом публікації у мережі кадрів з фільму "Дау. Дегенерація" Іллі Хржановського зареєстрували кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 КК України).

Російський режисер Ілля Хржановський наприкінці 2019 року став художнім керівником Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві. Над фільмом "Дау", який і до цього скандалу був відомий через тривалий і незвичний процес зйомок та відверті сцени насильства, група працювала загалом близько 15 років (5 років в Україні і 8 в Лондоні – постпродакшн). Основні зйомки пройшли в Харкові в 2008-2011 рр. - на території колишнього басейну "Динамо" був побудований "Московський секретний НДІ".

Із 15 квітня в мережу викладають у вільний доступ частини фільму, після чого й була порушена тема використання дітей у зйомках і можливого знущання з них. Сам Хржановський запевнив, що діти на зйомках не постраждали, насильство до них не застосовувалося.