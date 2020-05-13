МОЗ затвердить алгоритм тестування на антитіла найближчими днями
Про це на брифінгу 13 травня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми найближчими днями затвердимо алгоритм щодо тестування ІФА-тестами. Це тести, які визначають рівень антитіл в організмі людини. Це суттєво розширить перелік і коло осіб яких ми будемо тестувати”, - сказав Степанов.
Він нагадав, що зараз до групи ризику входять медичні працівники, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19. Їх обов'язково тестують на COVID-19 один раз на п’ять днів. Також обов'язковому тестуванню підлягають працівники Національної поліції та Національної гвардії.
“Зараз складаємо списки й починаємо їх також тестувати”, - сказав Степанов.
Також обов'язкове тестування на COVID-19 роблять громадянам, яких госпіталізують для проведення оперативних втручань.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, одужали 3716 людей, летальних випадків – 439. За добу виявлено 402 нових випадки.