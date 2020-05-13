Уряд планує заборонити українцям їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами

Уряд планує розглянути проєкт постанови про часткове зупинення дії Угоди між Кабінетом міністрів та урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян, передбачивши заборону виїжджати до Білорусі за паспортом громадянина України.

Про це йдеться у порядку денному засідання на 13 травня, який опублікований на Урядовому порталі.

Зокрема, згідно з пояснювальною запискою до відповідного проєкту постанови, пропонується скасувати з 1 вересня 2020 року можливість перетину громадянами України українсько-білоруського кордону на підставі паспорта громадянина України.

Зазначається також, що зміни стосуватимуться лише виїзду громадян України до Білорусі, а при в'їзді з Білорусі можна буде використовувати паспорт громадянина України.

Також урядовці планують розглянути проєкти постанов щодо внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проєктів; щодо внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів; про деякі питання діяльності акціонерного товариства “Українська залізницяˮ.

Крім того, Кабмін може ухвалити проєкти розпоряджень про перетворення державного підприємства “Оператор ринкуˮ на акціонерне товариство; про підписання додаткової угоди № 1 (у формі обміну листами) до Угоди про фінансування між урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською комісією, “Антикорупційна ініціатива ЄС в Україніˮ; про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету міністрів України на 2020 рік.

Також на порядку денному засідання уряду є відкликання проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від розповсюдження інфекційних хвороб" та низка інших питань.