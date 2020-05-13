Уряд планує заборонити українцям їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами
Про це йдеться у порядку денному засідання на 13 травня, який опублікований на Урядовому порталі.
Зокрема, згідно з пояснювальною запискою до відповідного проєкту постанови, пропонується скасувати з 1 вересня 2020 року можливість перетину громадянами України українсько-білоруського кордону на підставі паспорта громадянина України.
Зазначається також, що зміни стосуватимуться лише виїзду громадян України до Білорусі, а при в'їзді з Білорусі можна буде використовувати паспорт громадянина України.
Також урядовці планують розглянути проєкти постанов щодо внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проєктів; щодо внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів; про деякі питання діяльності акціонерного товариства “Українська залізницяˮ.
Крім того, Кабмін може ухвалити проєкти розпоряджень про перетворення державного підприємства “Оператор ринкуˮ на акціонерне товариство; про підписання додаткової угоди № 1 (у формі обміну листами) до Угоди про фінансування між урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською комісією, “Антикорупційна ініціатива ЄС в Україніˮ; про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету міністрів України на 2020 рік.
Також на порядку денному засідання уряду є відкликання проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від розповсюдження інфекційних хвороб" та низка інших питань.