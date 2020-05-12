У Білорусі вже виявили майже 25 тисяч хворих на COVID-19

У Білорусі виявлено вже 24 873 особи з коронавірусом.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

«У Білорусі на 12 травня зареєстровано 24 873 особи з позитивним тестом на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за останню добу кількість хворих збільшилася ще на 967 осіб.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померло 142 інфікованих (з них 7 осіб за останню добу), одужало 6 974 людини.

Як повідомляв Укрінформ, у світі зареєстровано 4 279 097 випадків зараження коронавірусом, з них 287 878 ​​летальних, одужали 1 537 700 осіб.