У Білорусі скасували матч через підозру на коронавірус у футболіста

Асоціація "Білоруська федерація футболу" (АБФФ) скасувала гру 4-го туру Першої ліги чемпіонату Білорусі (2-й дивізіон) між "Гомелем" та дзержинським "Арсеналом".

Матч, який мав відбутися на стадіоні "Центральний" у Гомелі 10 травня, перенесли на більш пізній термін, повідомляє офіційний сайт АБФФ.

Таке рішення прийняли у зв'язку з тим, що в одного із футболістів "Арсенала" підозра на наявність вірусу COVID-19.

"Асоціація "Білоруська федерація футболу" продовжує приймати усі рекомендовані заходи з боротьби із поширенням вірусу на матчах національних змагань", - зазначається у повідомленні.

Фото: abff.by.