Відомо хто саме з футболістів «Миная» заразився коронавірусом

Закарпатський клуб проведе перевірку всіх футболістів та працівників клубу.

Футболістом клубу Першої ліги «Минай», у якого виявили коронавірус, виявився півзахисник Ігор Вагін, повідомляє FootBoom.

«Минай» вчора, 8 травня, оголосив, що у одного з гравців команди виявили коронавірус. Футболіст ізольований і отримує медичну допомогу. «Минай» проведе перевірку всіх футболістів та працівників клубу. Результати тестування оголосять найближчим часом.

Нагадаємо, у цьому сезоні 26-річний Ігор Вагін зіграв 19 матчів. Після 19 зіграних турів «Минай» займає четверте місце в Першій лізі. Через пандемію COVID-19 Перша ліга так і не стартувала після зимової перерви.

Фото: facebook