Перший випадок COVID-19 в українському футболі: заразився гравець «Минаю»

У зв'язку з інцидентом «Минай» проведе перевірку всіх футболістів та інших працівників клубу.

У клубі Першої ліги «Минай» повідомили, що у одного з гравців команди виявили коронавірус, пише офіційний сайт закарпатського клубу.

Ім'я футболіста не розголошується. Він здав тест 7 травня в одному з місцевих медичних закладів, результат виявився позитивним. Гравець ізольований і отримує медичну допомогу.

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У зв'язку з інцидентом «Минай» проведе перевірку всіх футболістів та інших працівників клубу. Результати тестування оголосять найближчим часом.

Нагадаємо, після 19 зіграних турів «Минай» займає четверте місце в Першій лізі. Через пандемію COVID-19 весняна частина турніру так і не стартувала після зимової перерви.

Фото: facebook.com