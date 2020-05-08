УПЛ почала розсилати клубам рекомендації по відновленню тренувань

Старт тренувань очікується з 12 травня, на наступний день після пом'якшення карантину в Україні.

Як стало відомо Sport Arena, керівництва УПЛ і ПФЛ почали розсилати клубам рекомендації щодо відновлення тренувального процесу.

Рекомендації розробила робоча група, до якої увійшли представники УАФ, УПЛ, ПФЛ, а також профспілки Футбол України. Даний протокол затвердили за сприяння Міністерства охорони здоров'я вчора, під час наради організацій.

Раніше голова спортивно-медичного департаменту УАФ В'ячеслав Попов розповів, що тестування гравці повинні пройти до тренувань, а також за день-два перед початком кожного матчу.

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Старт тренувань футбольних клубів очікується з 12 травня, на наступний день після пом'якшення карантину в Україні.

Нагадаємо, за попереднім планом УПЛ, чемпіонат має поновитися 30 травня. Після 23-х турів чемпіонату України лідирує «Шахтар». Його перевага над «Зорею», що йде на другому місці, становить 13 очок. «Динамо» на третій позиції, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.

Фото: Укрінформ