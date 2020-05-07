УАФ обговорила медичний протокол для виходу клубів з карантину

Головна вимога – тестування футболістів на коронавірус.

Українська асоціація футболу провела засідання, на якому обговорили медичний протокол, який повинен регулювати вихід клубів з карантину, повідомляє сайт УАФ.

«Очевидно, доведеться проводити тестування всіх футболістів і співробітників клубів, залучених в тренувальний процес. Ми тісно співпрацюємо з МОЗ зі створення протоколу і чекаємо узгодження від міністерства», - сказав віце-президент УАФ Олег Протасов.

Раніше повідомлялося, що УАФ, при розробці протоколу безпеки, візьме до уваги рекомендації УЄФА та протоколи таких європейських країн як Німеччини та Італія. Фінальний документ передадуть в УЄФА. Європейський футбольний союз 27 травня проведе засідання, на якому обговорить проміжні варіанти завершення національних чемпіонатів в сезоні 2019/20.

Нагадаємо, клуби Прем'єр-ліги хочуть відновити чемпіонат в кінці травня, щоб завершити його в липні. В середині березня Українська футбольна асоціація припинила на невизначений термін всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Фото: сайт УАФ